Токаев поздравил победительницу "Славянского базара"

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую певицу Рухию Байдукенову с победой в конкурсе "Славянский базар", передает zakon.kz.

Ваше блестящее выступление в этом представительном смотре ярких талантов из многих стран мира является яркой демонстрацией качеств, которыми Вы обладаете в достатке, - высокий профессионализм, самобытный природный дар и великолепная артистичность, - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении.

Глава государства считает, что успешное выступление Рухии Байдукеновой стало подарком всем казахстанцам в канун 30-летия независимости страны.

Накануне,18 июля, Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Славянский базар" завоевала казахстанка Рухия Байдукенова.