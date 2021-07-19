Антиваксеры напали на представителей Минздрава Казахстана

Серьезный конфликт произошел на встрече противников вакцинации и чиновников Министерства здравоохранения РК, передает zakon.kz.

Сегодня с десяток женщин пришли в Минздрав, шумели, стучали, требовали отмены вакцинации. Их пригласили в конференц-зал, на встречу вышли вице-министры Жандос Буркитбаев, Ажар Гиният и официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев, - пишет "Sputnik Казахстан".

Как уточняется, женщины набросились на них с криками и кулаками.

Больше всего досталось Буркитбаеву и Байтанаеву, - резюмируется в сообщении.