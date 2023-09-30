В СКО мужчина напал на полицейского

35-летний житель Темирязевского района Северо-Казахстанской области набросился с кулаками на участкового полицейского в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел у сельского кафе, из которого мужчина выходил, приняв алкоголь. На выходе он, у автостоянки кафе, повздорил с другим сельчанином, на что получил замечание полицейского, который объезжал в тот момент район. Выпивший мужчина не отреагировал на слова сотрудника полиции, а на повторное замечание отреагировал бурно и бросился с кулаками, передает Петропавловск.news.

"Своими действиями он нанес участковому инспектору легкий вред здоровью. Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 380 Уголовного кодекса РК "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти"". Талгат Кенжетаев, сообщает начальник Тимирязевского райотдела полиции

Дело было передано в суд, где приняли решение об ограничении свободы сроком на три года.

По данным МВД, с начала года зарегистрировано 146 фактов применения насилия в отношении представителя власти, по которым 109 человек осуждены к различным мерам наказания, 19 из них лишены свободы.