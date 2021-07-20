Американская невеста обвинила сестру-близнеца в попытке затмить ее на свадьбе

Семейный конфликт американки разбирали в социальных сетях. Одна из сестер во время локдауна значительно похудела и не сообщила об этом другой, что и стало камнем преткновения, передает zakon.kz.

Пользовательница, чье имя не называется, поделилась историей в сабреддите AmItheAsshole ("А не сволочь ли я?"). Она рассказала, что в конце первого года обучения в колледже попала в аварию, после которой на ее лице остался шрам. Тогда автор поста начала работать с психологом и заниматься своей внешностью. Со временем она перестала пользоваться автозагаром и начала регулярно тренироваться вместе со старшей сестрой. После введения локдауна девушки продолжили активно заниматься спортом. Автор также написала, что ее сестре-близнецу Мэй сделали предложение до введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Девушка назначила свадьбу сразу после их снятия. Так сестры впервые за долгое время встретились в день торжества. Мэй не видела, как изменилась сестра, поскольку она не публиковала фотографии в соцсети, - пишет lenta.ru.

Когда невеста увидела похудевшую сестру, то пришла в ярость.

Она сделала несколько ехидных замечаний, прежде чем устроить пьяную истерику, по сути, обвинив меня в том, что я пытаюсь затмить ее, - сказала девушка.

Мэй также не понравилось то, что ее сестра-близнец не скрыла шрам на лице и не нанесла автозагар. Между девушками начался конфликт, и автор поста заявила, что она не виновата в том, что ее сестра "такая ленивая и неуверенная в себе".

Друзья вступились за Мэй, а вот родственники встали на сторону ее сестры-близнеца. Пост набрал тысячу комментариев, пользователи поддержали автора.

Попытки поднять самооценку за счет унижения других никогда не работают. Жаль твою сестру, - написал один из пользователей.