Бывший военный застрелил невесту на собственной свадьбе в Таиланде
29-летний бывший солдат и параспортсмен убил свою 44-летнюю жену Канчану Пачунтуек через несколько часов после того, как они поженились, пишет Sky News.
По сообщениям местных СМИ, он внезапно покинул свадебную вечеринку и вернулся с пистолетом.
Он застрелил мать и младшую сестру невесты, а также свадебного гостя. Еще один гость получил серьезные ранения.
Гости заметили, что жених на вечеринке выглядел недовольным и был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Также гости свадьбы подметили, что Чатуронг чувствовал себя неуверенно из-за 15-летней разницы в возрасте между ним и его женой.
По данным полиции, Чатуронг был бывшим солдатом, который стал инвалидом после того, как на него наехал поезд и отрезал одну ногу.
В прошлом году он выиграл серебряную медаль по плаванию на Паралимпийских играх АСЕАН в Индонезии.
По сообщениям местных СМИ, он также был в списке спортсменов, участвующих во Всемирных спортивных играх, которые пройдут в Таиланде в следующем месяце.