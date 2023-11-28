Бывший военный застрелил невесту на собственной свадьбе в Таиланде

Житель Таиланда Чатуронг Суксук покинул свадебное торжество и вернулся с пистолетом, застрелив невесту, ее мать и сестру, а также еще одного гостя, сообщает Zakon.kz.

29-летний бывший солдат и параспортсмен убил свою 44-летнюю жену Канчану Пачунтуек через несколько часов после того, как они поженились, пишет Sky News.

По сообщениям местных СМИ, он внезапно покинул свадебную вечеринку и вернулся с пистолетом.

Он застрелил мать и младшую сестру невесты, а также свадебного гостя. Еще один гость получил серьезные ранения.

Гости заметили, что жених на вечеринке выглядел недовольным и был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Также гости свадьбы подметили, что Чатуронг чувствовал себя неуверенно из-за 15-летней разницы в возрасте между ним и его женой.

По данным полиции, Чатуронг был бывшим солдатом, который стал инвалидом после того, как на него наехал поезд и отрезал одну ногу.

В прошлом году он выиграл серебряную медаль по плаванию на Паралимпийских играх АСЕАН в Индонезии.

По сообщениям местных СМИ, он также был в списке спортсменов, участвующих во Всемирных спортивных играх, которые пройдут в Таиланде в следующем месяце.