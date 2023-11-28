Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Бывший военный застрелил невесту на собственной свадьбе в Таиланде

невеста Фото: freepik
Житель Таиланда Чатуронг Суксук покинул свадебное торжество и вернулся с пистолетом, застрелив невесту, ее мать и сестру, а также еще одного гостя, сообщает Zakon.kz.

29-летний бывший солдат и параспортсмен убил свою 44-летнюю жену Канчану Пачунтуек через несколько часов после того, как они поженились, пишет Sky News.

По сообщениям местных СМИ, он внезапно покинул свадебную вечеринку и вернулся с пистолетом.

Он застрелил мать и младшую сестру невесты, а также свадебного гостя. Еще один гость получил серьезные ранения.

Гости заметили, что жених на вечеринке выглядел недовольным и был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Также гости свадьбы подметили, что Чатуронг чувствовал себя неуверенно из-за 15-летней разницы в возрасте между ним и его женой.

По данным полиции, Чатуронг был бывшим солдатом, который стал инвалидом после того, как на него наехал поезд и отрезал одну ногу.

В прошлом году он выиграл серебряную медаль по плаванию на Паралимпийских играх АСЕАН в Индонезии.

По сообщениям местных СМИ, он также был в списке спортсменов, участвующих во Всемирных спортивных играх, которые пройдут в Таиланде в следующем месяце.

Читайте также

zakon.kz
Чиновника Пентагона арестовали по делу о торговле людьми
флаги Палестины и Израиля
Министр обороны Израиля пообещал атаковать Газу с большей силой
СМИ: Северная Корея перебрасывает тяжелое вооружение к границе с Южной
Мухит Турсынали
Таиланд
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Звезда OnlyFans
Девушка с доходом 90 млн тенге в месяц была в шоке от требования мужчины оплатить ужин
строительство ж/д путей
Между Казахстаном и Узбекистаном начали строить железную дорогу
Дождь и снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Дождь, снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления