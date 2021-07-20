Гонка миллиардеров: основатель Amazon отправился в космос с капсулой New Shepard

Ракета с капсулой New Shepard успешно стартовала около 09:10 по местному времени (16:10 по Москве) с частного космодрома Безоса около города Ван-Хорн в пустыне на западе Техаса. После этого корабль отделился от ракеты-носителя и поднялся на высоту 100 км. Основатель компании Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос ждал этого момента более двух десятилетий - он создал Blue Origin еще в 2000 году, передает zakon.kz со ссылкой на BBC news.

Меня постоянно спрашивают, нервничаю ли я. Но я не нервничаю, мне просто очень интересно, что нового мы узнаем, - сказал Безос в интервью американскому каналу Си-би-эс Ньюс. - Аппарат готов, экипаж готов, наша команда просто потрясающая. Мы все настроены очень хорошо.

Полет продлится 11 минут и станет новой вехой в космической гонке миллиардеров.

Чуть больше недели назад к границе космоса успешно слетал другой предприниматель, основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Его полет занял около часа, включая несколько минут невесомости, во время которых Брэнсон и его попутчики смогли насладиться уникальными видами Земли, отстегнув ремни.

Но Безос планирует взлететь выше Брэнсона. Если ракетоплан Unity компании Virgin Galactic поднялся на 90 км от Земли, то New Shepard способен достичь высоты в 106 км.

По определению Международной авиационной федерации граница космоса находится в 100 км над уровнем моря (линия Кармана), хотя NASA и ВВС США считают, что она пролегает ниже - в 80 км над Землей. К числу миллиардеров-энтузиастов частных космических путешествий также относится основатель SpaceX Илон Маск. В прошлом году егоракета "Фалкон-9" начала доставлять астронавтов на МКС на корабле Dragon, однако сам предприниматель еще не побывал в космосе. В начале июля Брэнсон подтвердил, что Маск заплатил депозит, чтобы зарезервировать билет на одном из ближайших рейсов Virgin Galactic, - пишет издание.

Помимо Безоса, на борту капсулы New Shepard будут брат бизнесмена, Марк, 18-летний студент-физик из Нидерландов Оливер Дэмен, а также 82-летняя американская летчица Уолли Фанк.

Дэмен увлекается космосом и уже получил лицензию пилота. Он должен стать самым молодым человеком, побывавшим в космосе. Билет для юноши за неизвестную сумму выкупил его отец-бизнесмен, глава нидерландской инвестиционной компании Somerset Capital Partners.

Ранее на месте Дэмена должен был лететь неизвестный пассажир, купивший билет на онлайн-аукционе за 28 млн долларов, но в последний момент этот человек отказался от полета из-за своего напряженного графика.

Ветеран авиации США Уолли Фанк должна стать самым пожилым человеком в космосе.

За свою карьеру Фанк провела в воздухе 16,6 тыс. часов и обучила в качестве инструктора около 3 тыс. пилотов. В 1960-х годах она также прошла подготовку для астронавтов в рамках экспериментальной частной программы Mercury 13. Ее целью было показать, что женщины имеют все данные, чтобы летать в космос наравне с мужчинами. Хотя Фанк показала исключительно высокие результаты, NASA в то время не отправляло в космос женщин, и впоследствии ей так и не удалось стать астронавтом. Но полет в космос оставался ее мечтой, и она даже зарезервировала место на коммерческом рейсе Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, - говорится в сообщении.