Казахстанка Данна Карагусова вернулась на Землю из космоса: как это было

Предпринимательница из Казахстана Данна Карагусова успешно совершила космический полет, который продлился 10 минут 21 секунду, сообщает Zakon.kz.

Многоразовая ракета-носитель New Shepard была запущена и приземлилась на стартовой площадке №1 компании Blue Origin в Западном Техасе 8 октября 2025 года.

Кадрами возвращения на Землю поделился сын Карагусовой – Айтуар Алибеков.

Он написал в подписи к видео:

"Мам, безумно люблю и горжусь тобой. Первый космический турист из Казахстана и СНГ".

Если одни восхищаются, то другие удивляются, почему все так быстро произошло.

Женщины Казахстана могут все: рожать, воспитывать детей, зарабатывать деньги, работать на нескольких работах, реализовывать проекты, встречать гостей! А теперь и полет в космос.

Все возможно, если верить своим мечтам!

Так быстро. Я думала, это займет хотя бы сутки. Зато столько эмоций.

Всего 10 минут: туда и обратно.

Вы столько эмоций испытали, наверное, нам не понять.

Смотрела от начала до конца – и мурашки по телу. Так рада, как будто сама слетала. Гордость.

Мои поздравления. Теперь вы – женщина космос.

Ничего не понял. Они полетели и сразу обратно, как от Абая-Достык до Сайрана.

Круто, даже Jlo в космосе не была.

На борту капсулы New Shepard RSS First Step находились шесть пассажиров: Джефф Элджин, Данна Карагусова, доктор Клинт Келли III, Аарон Ньюман, Виталий Островский и "неназванный шестой член экипажа".

Это был 15-й пилотируемый полет New Shepard и 16-й запуск и посадка этой ракеты-носителя New Shepard (NS4).

На странице аэрокосмической компании Blue Origin, основанной и принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу, также размещена серия интересных видео с места событий.

Мы уже рассказывали, что Карагуcова стала первой женщиной из Казахстана, отправившейся в космос в качестве туристки. По ее словам, будущее человечества связано с космосом.