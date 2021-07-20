Иртыш заметно обмелел в Омске

20 июля 2021, 22:42
Фото: xcourse.me

Только за пару дней уровень воды снизился сразу на два метра, передает zakon.kz.

Уровень реки начал опускаться еще в начале июня и на сегодня достиг околорекордных значений. Вода опустилась до отметки в минус 141 см при норме 55 см. Если тенденция будет продолжаться, то временно может быть парализовано судоходство по Иртышу, - сообщают "Вести".

Как отмечается, экологическое бедствие городу не грозит. С 6 июля уровень Иртыша понизился на три метра.

Между тем, по многолетним наблюдениям, в эти даты река регулярно понижается, так что переживать не стоит, - резюмируется в сообщении.


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