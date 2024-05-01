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Общественные слушания о признании Бейнеу зоной экологического бедствия проходят в Мангистауской области

Бейнеу, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 17:01 Фото: wikipedia
На экологическом портале открыты общественные слушания по изучению Бейнеуского района. Его хотят объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации или зоной экологического бедствия, сообщает Zakon.kz.

Инициатором общественных слушаний выступает аппарат акима Мангистауской области, пишет региональное издание Lada.

"Акимат Мангистауской области проводит общественные слушания в форме публичных обсуждений по изучению территории (акватории) Бейнеуского района, которую предполагается объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации или зоной экологического бедствия согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан. Материалы доступны на Едином экологическом портале ecoportal.kz в разделе "Общественные слушания" в течение 20 рабочих дней, начиная с 19 апреля 2024 года", – говорится в сообщении.

По опубликованным данным Департамента экологии региона, в Мангистауской области имеется 71 предприятие I категории (предприятия, оказывающие на окружающую среду значительное негативное воздействие), 18 из них – в Бейнеуском районе. В рамках экологического разрешения им выдали лимиты на выбросы загрязняющих веществ.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области добавили, что в 2021-2024 годах в Бейнеуском районе чрезвычайных ситуаций не было.

О том, что Бейнеуский район хотят признать зоной экологического бедствия, стало известно в марте 2023 года. С предложением выступили сенаторы, в частности, Бекбол Орынбасаров. По его информации, высыхание Аральского моря привело к ухудшению здоровья людей, засолению почвы и пыльным бурям.

По его словам, в результате изменений природных условий проживания у жителей Бейнеуского района наблюдается рост заболеваемости онкологией, туберкулезом, проявляется аллергия, гипертония, желудочно-кишечные заболевания и анемия. Особая проблема – материнская и младенческая смертность.

26 апреля появилась информация, что в Мангистауской области вновь нашли мертвых тюленей. Штормом на берег вынесло 79 туш.

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