Сколько печатей должно быть на паспортах вакцинации для пересечения границы

21 июля 2021, 14:57
Фото: zakon.kz

В редакцию zakon.kz обратились казахстанцы. Они пожаловались на то, что им не дали въехать в Кыргызстан, развернули на границе из-за отсутствия на паспортах вакцинации личных печатей врачей. В Комитете санэпидконтроля в ответе на официальный запрос пояснили, что такие требования к паспортам вакцинации не предъявляются.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан начал впускать на свою территорию по паспортам вакцинации. В Департаменте туризма при Минэкономики и финансов Кыргызстана подтвердили, что страна принимает в том числе и граждан Казахстана, у которых есть ковид-паспорта.

Однако в нашу редакцию стали обращаться казахстанцы, которым не дали въехать в Кыргызстан. По их словам, кыргызстанские пограничники требуют, чтобы на бумажном паспорте вакцинации, помимо печатей медучреждения, подписи врача, была и печать врача. Тех, у кого нет печати врача, разворачивают, заявили читатели.

Мы обратились в Комитет санэпидконтроля за разъяснениями. Глава Комитета Айжан Есмагамбетова ответила, что процедуру полного курса вакцинации против КВИ врач должен удостоверить своей подписью и заверить печатью медицинской организации.

В связи с этим Комитет сообщает, что в справке о вакцинации против КВИ наличия одной печати медицинской организации достаточно, требования по количеству печатей отсутствуют, - написала Есмагамбетова.

Она добавила, что при этом, помимо справок на бумажном носителе, можно предоставлять электронный паспорт вакцинации в приложении "eGov mobile" с QR-кодом. Он тоже подтверждает получение прививки против КВИ.

Есмагамбетова добавила, что гражданин вправе обжаловать административный акт. Жалоба подается в административный орган, должностному лицу, чьи действия обжалуются для рассмотрения вышестоящим административным органом.

Ранее сообщалось, что казахстанские паспорта вакцинации признали Таиланд, Монголия, Венгрия, Кыргызстан, Грузия, Кипр, Турция.


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