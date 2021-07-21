Казанского стрелка, убившего девять человек в школе, признали невменяемым

Экспертиза признала Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии в мае, невменяемым на момент совершения преступления, сообщает zakon.kz.

Как сообщила газета Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), зкспертизу проводил Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского.

По нашей информации, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств, - говорится в публикации.

В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.

Сейчас он арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему в случае признания вменяемым грозило бы пожизненное лишение свободы.