Шестиклассник случайно застрелился в ЗКО

21 июля 2021, 18:40
Фото: wikipedia.org

Одиннадцатилетний школьник в ЗКО случайно выстрелил в себя из карабина, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 16 июля в селе Бисен Бокейординского района, передает портал "Мой город".

Семья вполне благополучная. Глава семейства занимается крестьянским хозяйством, воспитывают четверых детей. Как именно произошла трагедия - мы сказать не можем. представитель акимата Бокейординского района

Выстрел пришелся в шею, уточнили в пресс-службе управления здравоохранения.

Родителей в этот момент дома не было.

Вызов на станцию скорой помощи поступил в 12.30. К сожалению, ребенок скончался до приезда скорой помощи. пресс-служба управления здравоохранения

Мальчик в этом году закончил 6 класс.


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