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Полицейский застрелился в ЗКО

полицейский застрелился в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 18:46 Фото: pixabay
24 июня полицейский выстрелил себе в голову из табельного оружия на КПП в здании Департамента полиции ЗКО, сообщает Zakon.kz.

По информации "МГ" со ссылкой на Управление здравоохранения региона, два дня врачи пытались его спасти, но 27 июня в 00:00 он умер, не приходя в сознание.

28 июня в Департаменте полиции ЗКО заявили, что по факту смерти полицейского ведется расследование по ч. 1 ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства".

Ранее сообщалось, что в здании Департамента полиции Западно-Казахстанской области сотрудник получил огнестрельное ранение. Тогда сообщалось, что инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте, где полицейский якобы случайно выстрелил в себя из табельного оружия.

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Западно-Казахстанская область 2024 год
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