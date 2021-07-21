140 километров сетей водоснабжения строится в Алматы

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о состоянии инженерной инфраструктуры мегаполиса и о планах строительства новых сетей водоснабжения и водоотведения, передает zakon.kz

Аким в ходе прямой линии "Акимат.LIVE" на канале "Алматы" отметил, что в присоединенных микрорайонах на границах города инженерная инфраструктура либо отсутствует, либо находится в частных руках. В связи с этим был принят и реализуется Комплексный план развития "Новый Алматы".

Сегодня Алматы обеспечивается водой из шести основных источников - это реки: Большая и Малая Алматинки, Аксай, Каргалы, а также подземные водозаборы Алматинского и Талгарского месторождений. Проектная мощность источников составляет 1 млн 377 тысяч кубометров в сутки. Фактически жители города потребляют 650 тыс. куб. м воды в сутки.

Доступом к центральному водоснабжению в городе обеспечены 91% от общего числа горожан (1,8 млн жителей). 7% жителей Алматы (138,2 тыс. человек), проживающих в Медеуском, Наурызбайском, Алатауском, Турксибском и Жетысуском районах, обеспечивают водой частные скважины.

По оценке акимата, основная часть существующих сетей водоснабжения и канализации была построена в советские годы, и в связи с экономической ситуацией в стране в 90-х годах находилась без должного обслуживания. Так, общая протяженность сетей водоснабжения города составляет 3,6 тыс. километров, 59% из которых оказались изношенными. Протяженность канализационных сетей составляет 1,8 тыс. км, 60% из них - износ.

В 2020 году в микрорайонах Акбулак, Алгабас, Альмерек, Акжар, Боралдай, Думан, Курамыс, Каргалы, Кемел, Колсай, Кайрат, Кокшокы, Музтау, Нуршашкан, Самгау, Таужолы, Тастыбулак, Шугыла, а также на 89 улицах Жетысуского района построено 160 километров сетей водопровода и 140 километров канализации. К ним будет подключено почти 60 тыс. частных домов, - сказал градоначальник.

По словам акима, для поддержания бесперебойного водоснабжения в прошлом году проведена реконструкция 14,6 км водопроводных и 1,8 км сетей водоотведения.

В связи с дефицитом источников водоснабжения в верхних районах строится водозаборное сооружение "Каргалы" мощностью 15 тыс. куб. м в сутки. Реализация проекта позволит охватить водоснабжением 35,5 тыс. жителей в микрорайонах Каргалы, Карагайлы, Таусамалы, Курамыс, Тастыбулак.

Также завершается разработка ПСД водозаборного сооружения "Аксай" мощностью 22 тыс. куб. м в сутки. Проект позволит обеспечить водоснабжением 40 тыс. жителей микрорайонов Тастыбулак, Акжар, Таужолы, Шугыла.

Помимо этого планируется завершить разработку ПСД по водозабору "Ерменсай" мощностью 9 тыс. куб. м в сутки. Это позволит обеспечить 22 тыс. жителей юго-восточной части Бостандыкского района, куда входят микрорайоны Ерменсай, Нурлытау, Нуралатау, Ремизовка.

На данный момент ведутся строительно-монтажные работы водопроводных сетей протяженностью 170 километров в 23 микрорайонах, таких как Альмерек, Алгабас, Акжар, Айгерим-1, 2, Боралдай, Курамыс, Кемел, Кайрат, Кокшокы, Карасу, Колсай, Каменское плато, Нуршашкан, нижняя Пятилетка, Теректы, Таусамалы, Таужолы, Жас Канат, Ужет, Шугыла, Шапагат, Шанырак-1, Музтау, а также на 89 улицах Жетысуского района. К концу года планируется подключение к новым сетям 23,2 тыс. домов. В последующие два года - еще 36,5 тыс. домов, - сообщил Бакытжан Сагинтаев.