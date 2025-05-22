Инженерные сети строят в Алматы за счет возвращенных активов

В городе Алматы реализуется строительство инженерной инфраструктуры на средства, возвращенные в государственную собственность. Проекты направлены на развитие городской среды и улучшение качества жизни горожан, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в прокуратуре города, из специального фонда, сформированного за счет принятых мер органов прокуратуры, выделено 9,6 млрд тенге.

"Работы ведутся в Медеуском (в квадрате ул. Рыскулова, Халиуллина, Волочаевская и Восточная объездная дорога, ул. Таирова, Шакшак Жанибека), Ауэзовском (I и II очереди: в квадрате ул. Саина, Шаляпина, Яссауи, Жандосова), Наурызбайском (мкр. Акжар и п. Карагайлы), Алатауском (мкр. Акбулак и Боралдай), Турксибском (мкр. Кайрат) районах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего строится девять объектов водоснабжения и водоотведения, а также водопровода и канализации.

В прокуратуре также уточнили, что реализация проектов обеспечит инфраструктурой более 30 тыс. жителей, включая социальные и жилые объекты, что создаст условия для устойчивого развития мегаполиса.