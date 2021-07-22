В Казахстане стали чаще получать травмы на производстве

По данным Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, в первом полугодии в результате несчастных случаев на производстве пострадал 691 работник, 78 из которых погибли, сообщает zakon.kz.

Таким образом, уровень производственного травматизма вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (за 6 месяцев прошлого года пострадали 672 человека). При этом смертность от производственного травматизма снизилась на 9,3% (за 6 месяцев 2020 года на производстве погибли 86 человек), - отметили в Минтруда.

Как и ранее, высокий уровень производственного травматизма сохраняется в Карагандинской (пострадали 139 чел.), Восточно-Казахстанской (82 чел.), Актюбинской (56 чел.), Павлодарской (54 чел.), Костанайской (49 чел.), Туркестанской (37 чел.) областях и г. Алматы (42 чел.).

При этом наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса - 134 чел. (19,4%) и строительной отрасли - 80 чел. (11,6%).