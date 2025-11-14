Как ГМК поддерживает занятость и социальную стабильность

Горно-металлургический комплекс Казахстана – один из крупнейших работодателей страны.

Он обеспечивает работой сотни тысяч людей на всех этапах производственного цикла, поддерживает семьи, а также малый и средний бизнес. Благодаря этому ГМК становится не просто источником дохода, а опорой экономической и социальной стабильности регионов.

ГМК исторически сыграл решающую роль в становлении промышленности Казахстана. Здесь формировался рабочий класс, закладывались традиции инженерной школы, создавались центры профессиональной подготовки. В Год рабочих профессий горно-металлургический комплекс закономерно получает дополнительное внимание, ведь он выступает локомотивом занятости в стране.

Мультипликативный эффект

Сегодня в ГМК занято более 224 тыс. человек. Если учитывать смежные отрасли, которые включают в себя энергетику, транспорт, сервис и логистику, то фактическое влияние на рынок труда значительно выше. По данным различных исследований, одно рабочее место в секторе создает от трех до семи дополнительных в других сферах экономики. Таким образом, свыше 220 тыс. работников ГМК косвенно поддерживают занятость от 600-800 тыс. до 1,5 млн. человек.

Для примера: на предприятиях ERG трудится свыше 60 тыс. работников. Благодаря цепочке поставок и услуг создается еще около 120 тыс. рабочих мест в смежных областях. Средняя зарплата в компании за два года выросла почти на 40% и в 2024 году составляла 655 тысяч тенге. На тяжелых участках производства, таких как шахты и металлургические цеха, сотрудники получают больше, поскольку труд в опасных условиях оценивается иначе.

Группа компаний "Казахмыс" также остается системным работодателем. В 2018-2022 годах только в Карагандинской области предприятия группы обеспечили занятость более 140 тысяч человек, а косвенно поддержали еще свыше 320 тысяч рабочих мест. За этот период работникам выплачено 2,3 триллиона тенге заработной платы.

Моногорода и социальная устойчивость

Большинство сотрудников ГМК живут в регионах, где расположены предприятия. В их числе Жезказган, Балхаш, Темиртау, Рудный, Хромтау, Экибастуз, Риддер и другие. Всего таких промышленных центров – 16, и в них проживает свыше миллиона человек.

По данным Центра прикладных социальных исследований "Стратегия" (2024 год), жители городов, где работают предприятия ГМК, демонстрируют более высокий уровень социального оптимизма. Так, 52% респондентов оценивают свое будущее положительно, тогда как в среднем по стране этот показатель равен 37%. Среди работников предприятий уверенность в завтрашнем дне достигает 68%.

70% опрошенных считают, что деятельность предприятий положительно влияет на качество жизни в их городах, а 60% работников довольны уровнем дохода. Более половины отметили стабильность занятости и наличие социальных гарантий, предусмотренных законодательством.

Исследование показало, что 8 из 10 жителей промышленных центров имеют родственников или знакомых, занятых в металлургии. Таким образом, влияние ГМК распространяется на большинство семей, формируя целые трудовые династии.

Почему поддержка ГМК – стратегическая задача государства

Горно-металлургический комплекс – одна из немногих отраслей, где занятость создается на всех этапах производственного цикла, начиная с геологоразведки и добычи и заканчивая переработкой и транспортировкой. На каждом из этих этапов требуются квалифицированные специалисты. Это делает ГМК системным источником стабильной, долгосрочной занятости. Поэтому поддержка сектора со стороны государства – стратегическая задача.

Кроме того, предприятия ГМК активно реализуют программы обучения и переквалификации, сотрудничают с колледжами и вузами. В Год рабочих профессий это особенно актуально. Тем самым компании комплекса укрепляют базу для развития страны – сильное профессиональное сообщество.