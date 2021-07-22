Сильные ожоги получила девочка после удара током в Шымкенте

ЧП произошло в Шымкенте 21 июля около 11 часов вечера на мосту, под которым проходит железная дорога, сообщает zakon.kz.

Он расположен по улице Анарова, рядом с железнодорожным вокзалом.

Над мостом натянута железная сетка. Сверху - высоковольтные провода. По словам очевидцев, девушка на вид 15-16 лет залезла на сетку. В какой-то момент подростка ударило током, пишет Otyrar.kz.

На место вызвали пожарных, им удалось достать пострадавшего подростка. Тело девушки и одежда сильно обгорели и практически обуглились. Ее под капельницей, на носилках, в окружении пожарных, полицейских и медиков транспортировали с моста до кареты "скорой медицинской помощи". Пострадавшую госпитализировали с сильнейшими ожогами всего тела.

На место происшествия приехали ее родные, которые уехали вместе с ней в больницу.

Зачем девочка забралась на сетку, была ли она одна и что именно произошло в этот злополучный вечер, предстоит выяснить правоохранителям.