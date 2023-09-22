В СКО мужчина получил сильнейший удар током и выжил
Фото: Zakon.kz
31-летний житель Северо-Казахстанской области пострадал от сильнейшего удара электротоком, врачам удалось спасти ему жизнь, сообщает Zakon.kz.
Пострадавшего мужчину после травмы доставили в больницу без сознания. Врачи боролись за его жизнь в многопрофильной больнице Петропавловска, сообщает Петропавловск.news со ссылкой на пресс-службу многопрофильной областной больницы.
"Врачи поставили диагноз: электротравма 4 степени, электроожог левой кисти, осложнением стал отек головного мозга. Для определения тактики лечения экстренно был собран консилиум. Проведена операция по удалению некротической ткани. В дальнейшем проводилась антибактериальная терапия и посиндромное лечение". Пресс-служба облбольницы СКО
Мужчина через время пришел в себя и его перевели в реанимационное отделение, где он провел пять дней. После чего пациента отправили в отделение больницы. Сейчас пострадавший находится на амбулаторном лечении.
Ранее стало известно, что в Костанайской детской больнице скончалась 9-летняя девочка, которую ударило током на праздничном мероприятии.
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