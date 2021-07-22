Врачи объяснили резкий рост числа заболевших коронавирусом в Нур-Султане

Заместитель главного санитарного врача Нур-Султана Жанна Пралиева объяснила резкий рост заболевших коронавирусной инфекцией в столице, передает корреспондент zakon.kz.

Одной из основных причин такого резкого роста больных является распространение нового «дельта штамма» коронавируса. Также это связано с летними отпусками, так как люди активно перемещаются по стране, пренебрегая защитными мерами, не соблюдая масочный режим, посещая места массового скопления людей, - сообщила Пралиева на брифинге в акимате.

Так, 53% астанчан заболели коронавирусом после посещения мест массового скопления людей - это ТРЦ, ТД, объекты общественного питания и увеселительные заведения. 34% - после близкого контакта в домашних условиях и 17% - в организованных коллективах по месту работы, что подтверждает несоблюдение масочного режима и социальной дистанции. В 0,8% больные не отрицали участие и проведение свадеб и похорон.

Несмотря на многочисленные обращения к субъектам предпринимательства и жителям столицы, а также разъяснения о необходимости соблюдения ограничительных и карантинных мер, физические лица, а также субъекты предпринимательства продолжают игнорировать элементарные требования по соблюдению режима работы на объектах - превышают допустимое количество посетителей, несмотря на запрет, проводят массовые мероприятия. Работники объектов не соблюдают требование по обязательному ношению масок, объекты, деятельность которых еще не возобновлена, продолжают функционировать, - отметила заместитель главного санврача столицы.

По ее словам, в городе пока не достигнут коллективный иммунитет, поэтому единственный способ защиты от COVID-19 - это строгое соблюдение профилактических мер и вакцинация.

На сегодняшний день только у 34,4% населения сформирован иммунитет - 27% за счет вакцинации, 7,4% населения уже переболели, - уточнила она.

Всего на 22 июля первым компонентом в столице привито 320 713 человек, вторым компонентом - 206 783.

Ранее руководитель общественного здравоохранения Нур-Султана сообщил, что город находится на пике заболеваемости коронавирусом.

Тамила Языкова, Нур-Султан