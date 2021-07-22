Названы условия для школ, чтобы вернуться к офлайн-обучению

Министерство образования и науки РК разработало рекомендации, касающиеся подготовки к новому учебному году, сообщает zakon.kz.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить готовность к обучению школьников и студентов в традиционном формате. В связи с этим, всем управлениям образования местных исполнительных органов необходимо уделить особое внимание и контролировать соблюдение санитарных норм в объектах образования. Во всех школах должно проводиться измерение температуры работников и обучающихся, в помещениях – кварцевание и дезинфекция воздуха с соблюдением мер безопасности. Организации образования должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами.

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В условиях продолжающихся ограничительных мероприятий важно организовать учебный процесс с соблюдением социальной дистанции, заблаговременно определив режим работы и сменность, исходя из проектной мощности и количества обучающихся.

Управлениям образования акиматов и администрациям школ необходимо организовать проведение перемен и посещение столовых в разное время, чтобы избежать скопления детей в коридорах и в буфетах. Также нужно обеспечить соблюдение масочного режима среди обучающихся и сотрудников. Кроме того, один класс должен учиться в одном кабинете.

Управления образования каждого акимата и все организации образования уже имеют опыт организации работы дежурных классов, работы школ во время пандемии с соблюдением санитарных требований. Тем не менее, нужно крайне ответственно подойти к вопросу организации процесса обучения в очном режиме. Здоровье детей превыше всего, поэтому каждый класс будет обучаться в своем кабинете, не переходя в другие. Школьники продолжат носить маски также, как и педагоги. Перемены будут в разное время, при необходимости введут дополнительные смены и подсмены. При входе обязателен замер температуры, наличие дезинфицирующих средств. Также важно, чтобы педагоги провели объемную работу по восполнению пробелов знаний у учащихся, – сказал заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Жомарт Карамбаев.

Расписание уроков должно быть составлено с учетом санитарных требований. Школам необходимо ограничить проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий. Ношение школьной формы при традиционном формате обучения, как и прежде, сохраняется.

По требованию санитарных служб, одним из условий открытия школ в предстоящем учебном году является вакцинация педагогов и технического персонала.

Как отметили в МОН РК, что возврат организаций образования к традиционному формату зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Решение о формате обучения принимают Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, главный государственный санитарный врач страны и главные санитарные врачи регионов.

Вы помните, что в прошлом году формат обучения менялся в зависимости от эпидемиологической ситуации. Некоторые школьники учились дистанционно, часть - комбинированно: очно и дистанционно, часть - ходили в дежурные классы, если эпидситуация позволяла обучение в очном режиме. То есть, тотального дистанционного обучения в стране не было на самом деле, в среднем около 4000 небольших сельских школ практически в течение всего учебного года обучались в традиционном формате. Общее количество обучавшихся в традиционном формате, включая дежурные классы, колебалось от 1 млн детей в первой четверти до 2 млн детей в четвертой четверти, – сказал он.

1 сентября планируется открытие 7 475 школ для более 3,5 млн детей. Сейчас в школах ведутся ремонтные работы, ход которых на местах контролируют управления образования акиматов. Во всех организациях образования будет завершен текущий ремонт, в 263 школах – капитальный.