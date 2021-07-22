Собаку застрелили на глазах у детей в Алматинской области 

В Алматинской области задержали мужчину, застрелившего соседскую собаку, сообщает zakon.kz.

В дежурную часть ОП Коксуского района поступило сообщение от жительницы села Бескайнар, о том, что неизвестный мужчина на окраине села произвел выстрел из ружья в собаку. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст.293 ч.3 п.3 УК РК, - сказал начальник ОП Коксуского района, подполковник полиции Рамиль Гимадиев.

Свидетелем жестокой расправы над животным оказались дети, игравшие неподалеку от места происшествия и сама хозяйка собаки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 68-летнего местного жителя.

Свои действия мужчина мотивировал тем, что собака душила домашнюю птицу. Он стрелял из зарегистрированного огнестрельного оружия. Ружье изъято в качестве вещественного доказательства, - сказал он.

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст.293 ч.3 п.3 УК РК.