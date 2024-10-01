В Алматинской области снова тащили за машиной привязанную собаку

В Алматинской области очевидцы запечатлели новый случай издевательства над собакой, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что эту сцену запечатлели на Алатауской трассе в Талгарском районе.

В пресс-службе ДП Алматинской области прокомментировали инцидент.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УП Талгарского района установили, задержали и доставили в полицию 38-летнего мужчину. По факту жестокого обращения с животными, подозреваемый привлечен к ответственности согласно действующему законодательству", – сказано в сообщении.

О судьбе животного в полиции ничего не рассказали.

В августе 2024 года казахстанцев разгневал случай, когда в поселке в Алматинской области привязанную к машине собаку, замученную почти до смерти, тащили волоком по земле.