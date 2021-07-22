В стационары Нур-Султана стали поступать люди с тяжелой формой КВИ из-за самолечения - УОЗ

Руководитель Управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов заявил о том, что в отделениях реанимации ковидных стационаров столицы получают лечение 230 пациентов, из них в крайней степени тяжести – 70 человек, на ИВЛ находится 47 пациентов, передает zakon.kz.

По словам главврача столицы, ошибкой многих горожан стало самолечение.

Особо хотел отметить, что в инфекционные стационары граждане стали поступать с тяжелой формой заболевания в связи с тем, что занимаются самолечением. Несвоевременное обращение за медицинской помощью, лечение на дому напрямую антикоагулянтами приводит к тому, что пациентов приходится переводить в реанимацию тяжелыми, - подчеркнул Муратов.

Как уточняется, большую нагрузку испытывают бригады скорой медицинской помощи, а также мобильные бригады при организациях ПМСП. Так, только за прошедшие сутки в столичную "скорую" поступило 4 тыс. обращений, количество вызовов – 2300, вызовов по поводу КВИ – 310.

Мобильные бригады в день совершают порядка двух тысяч выездов на дом. В организациях ПМСП более 10 600 пациентов получают лечение с коронавирусной инфекцией. Необходимо отметить, что все тяжелые больные имеют 1-2 и более сопутствующих заболеваний, - сообщил спикер.

Он также добавил, что чаще стали поступать люди и молодого возраста – от 30 лет и выше.

Муратов напомнил, что остановить рост заболеваемости коронавирусом сможет только массовая вакцинация населения. Для этого в городе созданы все условия – развернуты более 100 прививочных пунктов в учреждениях ПМСП, крупных ТРЦ города, которые работают и в выходные и праздничные дни.