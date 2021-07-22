Масштабный сбой затронул сайты крупных компаний со всего мира

Многие крупные сайты оказались недоступны в четверг, 22 июля, по причине масштабного сбоя. В частности, в офлайн ушли игровые сервисы, сайты авиакомпаний, менеджера паролей LastPass, регистратора доменных имен GoDaddy, американского оператора AT&T, онлайн-банкинга Capital One и сети магазинов Costco, передает zakon.kz.

Страницы загружаются очень медленно либо не открываются вовсе из-за "ошибки DNS". Жалобы на неполадки поступают от пользователей со всего мира. По-видимому, проблемы связаны с нарушением работы DNS-сервиса Akamai Edge. Перебои возникли около 19:09 по московскому времени. На сайте компании говорится, что инженеры Akamai занимаются устранением причин сбоя, - пишут vesti.ru.

DNS - это своего рода "адресная книга" интернета, которая отвечает за сопоставление доменных имен с IP-адресами. Система является распределенной (данные хранятся на DNS-серверах по всему миру), поэтому сайт, доступный одним пользователям, может не открываться у других.

Так, клиенты авиакомпании Delta Air Lines жалуются, что не могут зарегистрироваться на рейс в онлайне или посмотреть тарифы на сайте delta.com. Мобильное приложенипе Fly Delta также недоступно. В компании подтвердили, что "испытают временные технические проблемы", - резюмируется в сообщении.