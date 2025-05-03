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Мир

Крупная британская компания теряет миллионы фунтов из-за масштабной кибератаки

хакеры взломали крупную британскую компанию, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 21:38 Фото: pixabay
В результате масштабной кибератаки крупный британский ретейлер Marks & Spencer, в основном продающий одежду, товары для дома и нижнее белье, теряет миллионы фунтов, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, сложности у компании начались на Пасху. Тогда на сайте перестали работать заказы в разделе "Нажми и забери" и начались сложности с бесконтактными платежами. Хотя эти проблемы удалось устранить, сейчас ретейлер более чем на неделю остановил прием онлайн-заказов.


"Проще перечислить то, что работает, чем то, что не работает", – рассказал один из работников.

Как пишет издание, персонал старается заполнять полки магазинов, но запасы приходится проверять вручную. На восстановление работы сайта могут уйти недели, а на запуск всех систем – месяцы. Происходящее может серьезно сказаться на краткосрочной прибыли и обслуживании клиентов.

Отмечается, что Национальное агентство по борьбе с преступностью и полиция Лондона расследуют кибератаку, которая связана с хакерским сообществом Scattered Spider.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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