Крупная британская компания теряет миллионы фунтов из-за масштабной кибератаки

В результате масштабной кибератаки крупный британский ретейлер Marks & Spencer, в основном продающий одежду, товары для дома и нижнее белье, теряет миллионы фунтов, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, сложности у компании начались на Пасху. Тогда на сайте перестали работать заказы в разделе "Нажми и забери" и начались сложности с бесконтактными платежами. Хотя эти проблемы удалось устранить, сейчас ретейлер более чем на неделю остановил прием онлайн-заказов.





"Проще перечислить то, что работает, чем то, что не работает", – рассказал один из работников.

Как пишет издание, персонал старается заполнять полки магазинов, но запасы приходится проверять вручную. На восстановление работы сайта могут уйти недели, а на запуск всех систем – месяцы. Происходящее может серьезно сказаться на краткосрочной прибыли и обслуживании клиентов.

Отмечается, что Национальное агентство по борьбе с преступностью и полиция Лондона расследуют кибератаку, которая связана с хакерским сообществом Scattered Spider.