Шесть человек пострадали при лобовом столкновении авто в Алматы

В Алматы около 8 утра на улице Саги Ашимова при столкновении двух автомобилей пострадали шесть человек, сообщает zakon.kz.

По улице, не доезжая проспекта Рыскулова, в северном направлении двигалась Toyota Camry, ей навстречу ехал Opel Vectra. Как рассказал друг водителя Opel Vectra, автомобиль двигался в южном направлении и на территории, прилегающей к хостелу, перед ним выехал автомобиль.

Водитель Opel Vectra, чтобы избежать столкновения, резко вильнул в сторону встречной полосы и лоб в лоб столкнулся с Toyota Camry.

Удар был такой силы, что в обоих авто сломались рули, а пассажир Camry вылетел в лобовое стекло.

Кроме того, пострадали еще три пассажира Opel Vectra, который практически сложился пополам от мощного удара.

При столкновении Opel Vectra развернуло на проезжей части, и в обоих направлениях по улице Ашимова образовался сильный затор.

В результате ДТП пострадали два водителя и четыре пассажира.

Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной полиции, они также изучают видео с регистратора, чтобы определить автомобиль, который создал аварийную ситуацию.