Три человека пострадали в лобовом столкновении двух машин в Алматы

Резкий поворот руля привел к ДТП с тремя пострадавшими на проспекте Дулати в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В лобовом столкновении сошлись Changan и Toyota Corolla. Первый автомобиль двигался по проспекту в северном направлении, но внезапно резко вылетел на встречную полосу, где и врезался в другую машину.

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что Toyota Corolla откинуло в сторону тротуара, где буквально впечатало в бордюр.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП госпитализировали трех человек: двух девушек, которые были за рулем, и пассажира Changan. По словам свидетелей происшествия, мужчина был пьян. Есть подозрения, что в состоянии алкогольного опьянения находилась и водитель автомобиля. Это предстоит выяснить правоохранителям.

Также свидетели ДТП предполагают, что между парой мог произойти конфликт, который и привел к аварии на таком относительно безопасном участке дороги.

