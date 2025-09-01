Три человека пострадали в лобовом столкновении двух машин в Алматы
В лобовом столкновении сошлись Changan и Toyota Corolla. Первый автомобиль двигался по проспекту в северном направлении, но внезапно резко вылетел на встречную полосу, где и врезался в другую машину.
Фото: Zakon.kz
Удар был такой силы, что Toyota Corolla откинуло в сторону тротуара, где буквально впечатало в бордюр.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП госпитализировали трех человек: двух девушек, которые были за рулем, и пассажира Changan. По словам свидетелей происшествия, мужчина был пьян. Есть подозрения, что в состоянии алкогольного опьянения находилась и водитель автомобиля. Это предстоит выяснить правоохранителям.
Также свидетели ДТП предполагают, что между парой мог произойти конфликт, который и привел к аварии на таком относительно безопасном участке дороги.
