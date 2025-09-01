#АЭС в Казахстане
Происшествия

Три человека пострадали в лобовом столкновении двух машин в Алматы

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 12:29 Фото: Zakon.kz
Резкий поворот руля привел к ДТП с тремя пострадавшими на проспекте Дулати в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В лобовом столкновении сошлись Changan и Toyota Corolla. Первый автомобиль двигался по проспекту в северном направлении, но внезапно резко вылетел на встречную полосу, где и врезался в другую машину.

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что Toyota Corolla откинуло в сторону тротуара, где буквально впечатало в бордюр.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП госпитализировали трех человек: двух девушек, которые были за рулем, и пассажира Changan. По словам свидетелей происшествия, мужчина был пьян. Есть подозрения, что в состоянии алкогольного опьянения находилась и водитель автомобиля. Это предстоит выяснить правоохранителям.

Также свидетели ДТП предполагают, что между парой мог произойти конфликт, который и привел к аварии на таком относительно безопасном участке дороги.

Ранее в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного автобуса №65 и трех легковых автомобилей.

Андрей Дюсупов
