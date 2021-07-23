Токаев призвал казахстанцев сделать выбор

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев активно голосовать на выборах сельских акимов, передает zakon.kz.

25 июля в Казахстане впервые пройдут прямые выборы сельских акимов. Это событие знаменует собой новый этап политической модернизации. Призываю избирателей принять активное участие в голосовании. Все необходимые преобразования в интересах народа следует воплотить в жизнь, - написал президент в Twitter.

25 июля состоятся выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

Как отметил Берик Уали на странице в Facebook, инициативу об их проведении Касым-Жомарт Токаев выдвинул в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года.

Глава государства уточнил, что предстоящее голосование знаменует собой новый этап политической модернизации, показывает последовательность и эффективность проводимых реформ.

В ходе избирательной кампании граждане продемонстрировали высокую активность, глубокую вовлеченность людей в дела государства и общества, солидарную ответственность за настоящее и будущее. Как подчеркивает Президент, "в этом, по сути, состоит истинный гражданский патриотизм". Акимы, которые являются главами местных исполнительных органов, должны сыграть ключевую роль в решении одной из приоритетных задач государства – повышении качества жизни казахстанцев. Токаев призывает жителей сел и городов районного значения принять активное участие в голосовании. Глава государства высказывает уверенность, что все избранные кандидаты будут настоящими профессионалами своего дела и смогут оправдать доверие народа, - говорится в сообщении.