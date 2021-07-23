23 казахстанских вуза на грани закрытия - комментарий МОН

В Министерстве образования и науки РК прокомментировали информацию, что в Казахстане за подделку дипломов могут закрыть 23 вуза, сообщает zakon.kz.

Ранее в соцсетях появился список вузов, которые якобы могут закрыть.

Редакция zakon.kz обратилась в МОН РК с просьбой прокомментировать информацию.

Заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульжан Джарасова отметила, Минобразования ведет планомерную работу для улучшения качества образования в стране.

Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК проводит проверки в вузах на основании жалоб и обращений родителей и студентов, а также в соответствии с системой оценки рисков, - пояснила она.

Как подчеркнула зампредседателя комитета, в некоторых вузах выявляются различные нарушения: отсутствие качественных условий для обучения, непроведение занятий, несоответствие преподавателей необходимым требованиям, устаревшая инфраструктура и другое.

После проведенных проверок вузам дают время для того, чтобы они провели нужную работу и улучшили качество образования. Поскольку если сегодня вузы не будут соответствовать необходимым требованиям, завтра мы получим специалистов, знания которых не будут соответствовать запросам работодателей. Гульжан Джарасова

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В списке, рассылаемом в соцсетях, есть вузы, относительно которых МОН РК ранее предоставлял информацию о лишении лицензии, закрытии или отзыве аккредитации. Есть вузы, в которых проведены проверки, по итогам которых им будет необходимо устранить несоответствия. Также в списке есть вузы, которые сейчас на грани закрытия. Указаны и вузы, которые планируется проверить в соответствии с системой оценки рисков. При этом в перечне отсутствуют некоторые вузы, в которых ведутся проверочные работы. Гульжан Джарасова

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Кем был сформирован данный список, рассылаемый в чатах, МОН РК неизвестно.

В очередной раз хотим призвать абитуриентов и их родителей ответственно подходить к выбору вузов для обучения. Важно обратить внимание на качество образовательных услуг, наличие специализированной аккредитации программ, наличие образовательных программ в реестре, наличие лицензии по направлениям и, в целом, на репутацию вуза. Гульжан Джарасова

Она напомнила, что с этого года высшие учебные заведения выдают дипломы не государственного образца, а собственного.

А это значит, что работодатель может не признать дипломы вузов с некачественными образовательными программами. При этом работодатель может проверить диплом собственного образца по его серии, номеру и QR-коду, регистрируемого в МОН РК. Это также повлияет на конкуренцию между вузами, а следовательно, на качество образования и подход к подготовке кадров. Гульжан Джарасова