Погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте на три дня

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 24-26 июля в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Согласно прогнозу, в Нур-Султане ожидается дождь с грозой, в Алматы и Шымкенте - погода без осадков.

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Нур-Султан

24 июля ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 33-35 градусов.

25 июля - переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 30-32 градуса.

26 июля - переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 23-25 градусов.

Алматы

24 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 35-37 градусов.

25-26 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 36-38 градусов.

Шымкент

24 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 38-40 градусов.

25 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 40-42 градуса.

26 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 38-40 градусов.

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