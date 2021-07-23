Я готов с ними встретиться - Цой об антиваксерах

Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, почему не смог присутствовать на встрече с антиваксерами, которые напали на сотрудников Минздрава, передает корреспондент zakon.kz.

Здесь такой процесс - кто в первую очередь доступен, тот приходит и общается с гражданами. Тот, кто был рядом в тот момент, вышел. Фактически все министерство стояло, чтобы разъяснить людям. Я считаю, что компетенция специалистов, которые вышли, достаточная. Они отраслевые специалисты, которые могли рассказать и объяснить. После встречи, в принципе, граждане были удовлетворены ответами, - сказал Цой на брифинге в СЦК.

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Он добавил, что готов лично встретиться с участниками конфликта.

Для нас каждый гражданин важен, и мы стараемся уделить максимальное внимание. Если у нас есть возможность встретиться, мы всегда встречаемся. (...) Я сам лично готов с ними встретиться, - заключил министр.

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19 июля серьезный конфликт произошел на встрече противников вакцинации и чиновников Министерства здравоохранения. Женщины пришли в Минздрав и требовали отмены вакцинации. Некоторые из них, не сдержавшись, набросились на представителей ведомства с криками и кулаками.

Тамила Языкова, Нур-Султан