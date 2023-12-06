Об ответственности антиваксеров высказались в Минздраве Казахстана

О том, как Минздрав работает с антиваксерами и какую ответственность они несут, рассказала глава Национального центра общественного здравоохранения Минздрава Манар Смагул на брифинге в СЦК 6 декабря, передает Zakon.kz.

По словам Смагул, в Казахстане не было прецедентов привлечения к уголовной или административной ответственности за антипрививочную деятельность.

"Ответственность антиваксеров прежде всего перед их детьми. Они нарушают права собственного ребенка на жизнь, на здоровье и на будущее. Потому что корь чревата осложнениями. И самое грозное – когда ребенок, казалось бы, выздоровел, но вирус может персистировать в организме и вызывать склерозирующий панэнцефалит (смертельное заболевание с поражением головного мозга, которое вызывает умственную деградацию и судороги) через 5-7 лет. Это одно из грозных скрытых осложнений, и как подтверждается официальной статистикой, один из тысячи детей подвержен такому осложнению". Манар Смагул

По ее словам, вакцинация от кори обязательна в ряде стран Европы и США. В этих странах при поступлении в вузы обязательно получение сертификата о вакцинации, без него абитуриенты до обучения не допускаются.



"К антиваксерам мы относим тех, кто имеет твердые убеждения в том, чтобы не получать вакцины. Наша миссия сегодня не в том, чтобы у нас был ноль антиваксеров, чтобы все 100% поголовно были вакцинированы. Мы стремимся к уровню вакцинации против кори 98%, рекомендуем хотя бы 95%. И 5% – это люди, которые отказались от вакцинации или же имеют медицинские противопоказания. Наша задача – сдерживать уровень отказов. Для этого проводится работа по разъяснению пользы вакцинации и ее необходимости". Манар Смагул

Она подчеркнула, что на базе НЦОЗ создан и работает сайт egu.kz на двух языках с доступной информацией о вакцинации. Также есть call-центр 7701, где все, кто интересуется вакцинацией, могут задать все интересующие их вопросы и получить ответы от компетентных специалистов в будние дни с 9.00 до 18.00.

На брифинге в СЦК 6 декабря Манар Смагул также представила данные о скорости распространения кори в Казахстане.

Как сообщила 28 ноября министр здравоохранения Ажар Гиният, из-за кори в Казахстане 30 детей находятся в реанимации. Также министр представила прогноз развития эпидситуации по кори в Казахстане, в частности, отметила, что при правильном и эффективном проведении дней массовых иммунизаций стабилизации ситуации можно ожидать в декабре и уменьшения заболеваемости – в январе 2024 года.

