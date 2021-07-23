Не ждите других вакцин - Цой снова обратился к казахстанцам

Министр здравоохранения Алексей Цой призывает казахстанцев активно вакцинироваться и не ждать поставок новых вакцин, передает корреспондент zakon.kz.

У нас больше 2 тыс. пунктов вакцинации в Казахстане, практически во всех уголках нашей страны. Возможность для вакцинации имеется, поэтому ожидать каких-то новых вакцин не нужно, тем более мы начнем вакцинировать Pfizer в первую очередь детей. Не надо ждать, прививайтесь сейчас. Видите же, у нас критическая ситуация, идет рост коронавирусной инфекции. К сожалению, наши граждане умирают, и это все непривитые граждане. Вы знаете, когда мы разговариваем с больными в реанимации, все начинают вспоминать - почему не вакцинировались до этого, - сказал глава Минздрава на брифинге в СЦК.

Он отметил, что доступные в Казахстане вакцины помогут избежать тяжелого течения заболевания. В пример он привел другие страны, где уровень вакцинации высокий.

Вы посмотрите на другие страны, где высокий уровень вакцинации, там граждане не умирают. Мы еще раз призываем, не надо вестись на какие-то популистские лозунги. Надо просто прийти и привиться. Такая возможность есть не во всех странах, чтобы государство бесплатно предоставляло вакцины в таком объеме. Мы все время ищем где-то, будто в других странах вакцины лучше. Вы посмотрите на наших соседей, они, когда видят, что в Казахстане такая доступность к вакцинам, завидуют нам. Появится новая вакцина, пожалуйста, будет дополнительный выбор. Но сейчас надо вакцинироваться тем, что есть, - подчеркнул Цой.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что 4765 казахстанцев заболели коронавирусом после вакцинации. Но это ничтожно малый процент от общего числа вакцинированных - всего 0,09%.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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