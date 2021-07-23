Отец Меган Маркл подает на нее в суд, чтобы видеться с внуками

77-летний Томас Маркл, тесть принца Гарри и отец его супруги Меган, намерен через суд добиться разрешения видеть своих внуков – двухлетнего Арчи и Лилибет Диану, сообщает zakon.kz.

Он также раскритиковал решение своего зятя, принца Гарри, опубликовать его мемуары, пишет Daily Mail.

У 77-летнего бывшего режиссера по свету Томаса Маркла возникли весьма натянутые отношения со своей дочерью с момента королевской свадьбы, в преддверии которой он заключил сделку с фотографом-папарацци на постановку его фотографий.

Затем он отказался вести Меган по проходу на церемонии после перенесенного сердечного приступа, а его место занял принц Чарльз.

Позже Меган сказала Опре, что ее отец "предал" ее - и ей "было бы трудно примириться" с ним. Отношения по линии "отцы и дети" только обострились, поскольку Маркл-старший продолжил общаться с репортерами и папарацци.

Арчи и Лили — маленькие дети. Они не политики. Они не пешки. Они вообще не являются частью игры. И они также королевской крови и должны иметь те же права, что и другие члены королевской семьи, - отметил Томас, видимо вступившись таким образом за внуков после новости о том, что принц Чарльз намерен лишить Арчи королевского титула.

В своем интервью Томас Маркл также раскритиковал планы принца Гарри насчет грядущего выпуска книги его мемуаров в 2022 году.

Гарри больше нечего сказать. После трех сеансов с психиатрами и Опрой Уинфри я не знаю, что еще ему осталось сообщить публике. Томас Маркл

В январе отец Меган заявил, что собирается снимать документальный фильм, где расскажет о себе и дочери. В фильм он обещал добавить кадры домашнего видео, а также снимки герцогини, которые раньше никто никогда не видел. Представить картину он планирует до конца 2021 года.