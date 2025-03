Зеленского сравнили с Меган Маркл

Сначала американский сенатор-республиканец Линдси Грэм после переговоров в Белом доме, заявил что Владимир Зеленский должен либо изменить свое поведение, либо уйти или оставить кого-то вместо себя. На этом команда Трампа не остановилась и продолжила упражняться в унижении президента Украины.

На этот раз отличился спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл. 1 марта на своей странице в Х, он сравнил Зеленского с актрисой и женой принца Гарри Меган Маркл, которая по его мнению своими скандалами и неадекватностью чуть не разрушила основы Королевства.

В этот же день директор Нацразведки США Тулси Габбард обвинила Зеленского в попытке развязать ядерную войну по итогам его перепалки с Трампом и Вэнсом в Белом доме.

Thank you @realDonaldTrump for your unwavering leadership in standing up for the interests of the American people, and peace. What you said is absolutely true: Zelensky has been trying to drag the United States into a nuclear war with Russia/WW3 for years now, and no one has…