Коронавирус в Казахстане: еще один регион перешел в "красную" зону

В "желтой" зоне находится лишь Туркестанская область, сообщает zakon.kz.
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах.
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Ситуация на 24 июля выглядит следующим образом:
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Туркестанская область.
Кроме того, за прошедшие сутки, 23 июля, зарегистрирован 6521 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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