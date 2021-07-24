США активизировали нанесение ударов по талибам в Афганистане

США активизировали за последние несколько дней нанесение в Афганистане ударов с воздуха по боевикам радикального движения "Талибан", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The Washington Post.

Ссылаясь на двух неназванных должностных лиц США, она уточнила, что по меньшей мере четыре таких удара были нанесены ранее на текущей неделе - в среду и четверг. Эти бомбардировки были осуществлены в том числе в провинции Кандагар, являющейся оплотом талибов. По свидетельству двух упомянутых источников газеты, удары наносились по запросу афганских сил безопасности либо с целью их поддержки в ходе столкновений с талибами, либо для уничтожения попавших в руки боевиков вооружений, включая артиллерию, а также техники, в том числе автомашин, и другого имущества.

Цитируя представителя Вооруженных сил Афганистана, WSJ пишет, что речь идет о существенном расширении американских операций против талибов по сравнению с последними месяцами. В публикации также приводятся высказывания официального представителя движения "Талибан" Забихуллы Муджахида, который охарактеризовал происходящее как нарушение договоренностей США с талибами, чреватое "негативными последствиями".

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Нынешний президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.