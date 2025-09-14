#АЭС в Казахстане
Мир

Талибы заявили о договоренности с США по обмену пленными

пленный, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 10:34 Фото: freepik
Движение "Талибан" сообщило о достигнутом соглашении с американскими представителями об обмене задержанными, сообщает Zakon.kz.

Подробности об условиях сделки и числе пленных стороны не раскрыли. Белый дом встречу не прокомментировал, пишет 13 сентября 2025 года ABC News.

Переговоры прошли в Кабуле с участием главы МИД талибов Амира Хана Муттаки и спецпосланников США. В заявлении движения говорится, что обсуждались также "пути развития двусторонних отношений" и возможные инвестиции в Афганистане.

Переговоры состоялись вскоре после освобождения талибами гражданина США Джорджа Глезмана, похищенного во время туристической поездки. Делегация США также выразила соболезнования в связи с недавним землетрясением в Афганистане.

11 сентября в горах Афганистана разбился вертолет с местными чиновниками.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
