Казахстанский дзюдоист победил призера чемпионата мира на старте Олимпиады

25 июля 2021, 09:08
Фото: sports.kz

На Олимпийских играх в Токио сегодня продолжаются соревнования по дзюдо, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 66 килограммов на татами вышел Ерлан Серикжанов.

Соперником казахстанца на старте Олимпиады выступил призер чемпионатов мира 2013 и 2017 годов Орхан Сафаров из Азербайджана. Схватка завершилась в пользу Ерлана — казахстанец взял победное очко в дополнительное время.

Напомним, накануне другой отечественный дзюдоист Елдос Сметов в весовой категории до 60 кг стал обладателем «бронзы» — первой медали Казахстана на Играх в Токио.




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