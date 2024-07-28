Дзюдоист Гусман Кыргызбаев пробился в полуфинал Олимпиады-2024

Член сборной Казахстана по дзюдо Гусман Кыргызбаев вышел в полуфинал ХХХIII летних Олимпийских игр в весовой категории до 66 килограммов, сообщает Zakon.kz.

Наш дзюдоист в третьей схватке соревновательного дня выиграл у французского спортсмена Валида Хяра.





Теперь вечером 28 июля Гусман постарается заработать путевку в финал парижских состязаний, где он будет бороться против Вилиана Лима из Бразилии. Начало решающих поединков – в 19:00 по казахстанскому времени.





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Между тем, представитель команды Казахстана по фехтованию на шпаге Вадим Шарлаимов завершил выступление на Олимпиаде-2024 в индивидуальном зачете. Наш спортсмен за выход в 1/8 финала сражался с пятикратным чемпионом мира, французом Янником Борелем. Поединок завершился со счетом 15:13 в пользу хозяина соревнований.

В пятый соревновательный день Олимпиады-2024 сборная Казахстана получила еще один шанс на завоевание медали. Александра Ле вышла в финал французских баталий в пулевой стрельбе.