Игорь Сон о медали на Олимпиаде: Это мой лучший результат

Завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио казахстанский штангист Игорь Сон отметил, что на соревнованиях выдал свой лучший результат, передает zakon.kz.

Пришлось собираться с мыслями. Очень волновался, даже не могу передать. Я до Токио не поднимал такой вес. Получается, это мой лучший результат, показанный на соревнованиях, - приводит Национальный олимпийский комитет слова штангиста.

Также он рассказал о своих сильных и слабых сторонах.

В разминочном зале был телевизор, по которому я наблюдал за выступлениями. Когда соперник уронил штангу, волнение все еще сохранялось, потому что все можно ожидать. Лично у меня на соревнованиях хорошо получается "рывок", а "толчок" хромает. По поводу не засчитанных подходов. Тут оба раза сыграл локоть. Малейший дожим - и тебе не засчитывают взятие, надо, чтобы все было ровно и чисто. Спасибо, Казахстан! Благодарю всех, кто переживал, поддерживал и болел за меня! Алға, Қазақстан, - озвучил Сон.

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