16-летний парень тонул на Иртыше в Семее

Спасти парня удалось военнослужащим войсковой части № 68303, передает zakon.kz.
Военнослужащими войсковой части № 68303, Сагжаном Мухтаровым и Азаматом Молдашевым, задействованными в патрулировании на лодке и в пешем порядке вдоль берега реки Иртыш Семея, был замечен молодой парень 16-лет, которого уносило сильное течение по направлению речного вокзала. Сагжан Мухтаров, надев спасательный жилет и обвязавшись спасательной веревкой, бросился на помощь. В целях безопасности конец веревки держали его коллеги Азамат Молдашев,Талгат Кокабаев и Мейр Казбекулы, которые тем временем успели подплыть на лодке и перехватили Сагжана Мухтарова, к тому моменту удерживающего утопающего, - рассказали в ДЧС региона.
Также ДЧС ВКО напоминает:
- Не рекомендуется купаться в запрещенных и опасных для этого местах.
- Не нужно заплывать далеко от берега, помощь может просто не успеть. Споры на дальность заплыва и длительность пребывания под водой могут привести к травмам либо к несчастному случаю.
- Необходимо правильно рассчитывать свои силы.
Сильное течение
- Попав в сильное течение, не плывите против него, а наоборот, используя течение, плывите по течению к берегу.
Ключи
- Опасно купаться в местах, где бьют ключи. Нужно помнить, что температура ключа круглый год одна и та же 3-5 градусов тепла. Вхождение и прыжки в воду в разгоряченном и возбужденном состоянии, вследствие резкого перепада температуры, могут привести к судорожным явлениям и спазмам сосудов, в том числе головного мозга и сердца. Если судорогой свело мышцы то первое, что необходимо сделать - это изменить способ плавания с целью уменьшения нагрузки на сведенные мышцы и плыть к берегу, призывая о помощи.
Водоворот
- Оказавшись в водовороте, не теряйтесь, набрав как можно больше воздуха, опуститесь под воду и резким движением по течению выйдите из водоворота и всплывите на поверхность.
Матрасы и др. плавательные предметы.
- Нельзя использовать при купании не предназначенные для этого предметы, такие как надувные матрасы, доски, надувные автомобильные камеры, бревна и т.д.
Рыбакам
Выходя на воду на лодке для рыбалки или просто переплывая на лодке через реку или водоем, наденьте спасательный жилет. В случае если лодка перевернется или по какой-то причине начнет тонуть, спасательный жилет спасет вам жизнь.
Дети
- Не оставляйте малолетних детей без присмотра у водоема.
У маленьких детей плохо развито чувство страха и опасности. Особенно больно видеть утонувшего малыша и слышать скорбь и плач родителей по утонувшему ребенку. пережить такое безболезненно практически не возможно даже для равнодушного человека. Берегите детей и не оставляйте их одних у воды.
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