16-летний парень тонул на Иртыше в Семее

Спасти парня удалось военнослужащим войсковой части № 68303, передает zakon.kz.

Военнослужащими войсковой части № 68303, Сагжаном Мухтаровым ​и Азаматом Молдашевым, задействованными ​в патрулировании на лодке и в пешем порядке вдоль берега реки ​Иртыш Семея, был замечен ​молодой парень ​16-лет, которого уносило сильное течение по направлению речного вокзала. Сагжан Мухтаров, ​надев спасательный жилет и обвязавшись спасательной веревкой, бросился на помощь. В целях безопасности конец веревки держали его коллеги ​Азамат Молдашев,​Талгат Кокабаев и Мейр Казбекулы, которые тем временем успели подплыть на лодке и перехватили Сагжана Мухтарова, к тому моменту удерживающего утопающего, - рассказали в ДЧС региона.

Также ДЧС ВКО напоминает:

- Не рекомендуется купаться в запрещенных и опасных для этого ​ местах.​

- Не нужно заплывать далеко от берега, помощь может просто не успеть.​ Споры на дальность заплыва и длительность пребывания под водой могут привести к​ травмам либо к несчастному случаю.

​ - Необходимо правильно рассчитывать свои силы.

Сильное течение

- Попав в сильное течение, не плывите против него, а наоборот, используя течение, плывите по течению к берегу.​

Ключи

- Опасно купаться в местах, где​ бьют ключи. Нужно помнить, что температура ключа круглый год одна и та же 3-5 градусов тепла. ​ Вхождение и прыжки в воду в разгоряченном и возбужденном состоянии, вследствие резкого перепада температуры, могут привести​ к судорожным явлениям и спазмам сосудов, в том числе головного мозга и сердца. Если судорогой свело мышцы то первое, что необходимо сделать - ​ это изменить способ плавания с целью уменьшения нагрузки на сведенные мышцы и плыть к берегу, призывая о помощи.​

Водоворот

- Оказавшись в водовороте, не теряйтесь, набрав как можно больше воздуха, опуститесь под воду и резким движением по течению выйдите из водоворота и всплывите на поверхность.

Матрасы ​ и​ др. плавательные предметы.

- ​ Нельзя использовать при купании не предназначенные для этого предметы, такие как надувные матрасы, доски, надувные автомобильные камеры, бревна и т.д.​

Рыбакам

Выходя на воду на лодке для рыбалки или просто переплывая на лодке через реку или водоем, ​ наденьте​ спасательный жилет. В случае если лодка перевернется или по какой-то причине начнет тонуть, спасательный жилет спасет вам жизнь.

Дети

- Не оставляйте малолетних детей без присмотра у водоема.

У маленьких детей плохо развито чувство страха и опасности. Особенно больно видеть утонувшего малыша и слышать скорбь и плач родителей по утонувшему ребенку. пережить такое безболезненно практически не возможно даже для равнодушного человека. ​Берегите детей и не оставляйте их одних у воды.