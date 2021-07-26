Кортеж устроил беспредел на дороге в Мангистауской области

Кортеж устроил беспредел на центральной дороге села Баскудук, сообщает zakon.kz.

Восемь участников кортежа были доставлены в полицию.

На них составлены административные протоколы. Автомобили нарушителей водворены на штрафную стоянку, - сообщили Lada.kz в пресс-службе Департамента полиции региона.

Полиция устанавливает личности остальных участников кортежа.

Mercedes-Benz E320 - Нарушение правил маневрирования (часть 1 статьи 595 КоАП РК) и нарушение правил проезда перекрестков или пересечение проезжей части дороги (часть 1 статьи 594 КоАП РК).

Chevrolet Tracker - Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки (часть 1 статьи 606 КоАП РК), несоблюдение правил пользования ремнями безопасности (часть 2 статьи 593 КоАП РК) и движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения (часть 1 статьи 596 КоАП РК).

Лада 21723 - Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности (часть 2 статьи 593 КоАП РК) и незаключение договора обязательного страхования (часть 2 статьи 230 КоАП РК).

Toyota Camry - Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами (часть 2 статьи 593 КоАП РК), проезд на запрещающий сигнал светофора (часть 1 статьи 599 КоАП РК) и незаключение договора обязательного страхования (часть 2 статьи 230 КоАП РК).

Toyota Land Cruiser Prado, Nissan Primera и Toyota Camry - Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности (часть 2 статьи 593 КоАП РК).

Toyota Camry - Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов (часть 1 статьи 593 КоАП РК), управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (часть 2 статьи 590 КоАП РК) и незаконная установка и использование светового устройства стробоскоп (часть 1 статьи 603 КоАП РК).