Свадебный кортеж из элитных авто устроил беспредел в Актобе

На дорогах Актобе водители свадебного кортежа устроили беспредел, сообщает Zakon.kz.

Нарушения Правил дорожного движения зафиксировали камеры центра оперативного управления Департамента полиции Актюбинской области.

"Камеры ЦОУ зафиксировали нарушения ПДД автомашин Lexus 570, Toyota Prado, Lada Priora и Huindai в составе свадебного кортежа", – говорится в сообщении.

Как уточнили в областном ДП, водителей авто привлекли к административной ответственности по восьми статьям КоАП РК:

"Машины водворены на штрафстоянку. Нарушителей оштрафовали на сумму около 500 тыс. тенге". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Отметим, что нередки случаи, когда участники свадебного кортежа разъезжают по дорогам, нарушая Правила дорожного движения. Лишь в начале августа 2023 года подобные инциденты были зафиксированы трижды: