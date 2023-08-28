Свадебный кортеж из элитных авто устроил беспредел в Актобе
Фото: скриншот видео
На дорогах Актобе водители свадебного кортежа устроили беспредел, сообщает Zakon.kz.
Нарушения Правил дорожного движения зафиксировали камеры центра оперативного управления Департамента полиции Актюбинской области.
"Камеры ЦОУ зафиксировали нарушения ПДД автомашин Lexus 570, Toyota Prado, Lada Priora и Huindai в составе свадебного кортежа", – говорится в сообщении.
Как уточнили в областном ДП, водителей авто привлекли к административной ответственности по восьми статьям КоАП РК:
- ч. 2 ст. 593 ("Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения"),
- ч. 1 ст. 601 ("Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги"),
- ст. 230 ("Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании"),
- ч. 2 ст. 590 ("Нарушение правил эксплуатации транспортных средств"),
- ч. 7 ст. 590 ("Нарушение правил эксплуатации транспортных средств"),
- ст. 612 ("Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления"),
- ст. 602 ("Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации"),
- ст. 614 ("Создание препятствий для движения транспортных средств"),
- ст. 606 ("Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки").
"Машины водворены на штрафстоянку. Нарушителей оштрафовали на сумму около 500 тыс. тенге".Пресс-служба ДП Актюбинской области
Отметим, что нередки случаи, когда участники свадебного кортежа разъезжают по дорогам, нарушая Правила дорожного движения. Лишь в начале августа 2023 года подобные инциденты были зафиксированы трижды:
- Дрифт и стрельба: участников свадебного кортежа наказали в Жамбылской области;
- Свадьба вне закона: кортеж молодоженов грубо нарушил ПДД в Туркестанской области;
- Свадебный кортеж устроил беспредел в Жамбылской области.
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