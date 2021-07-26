Рыбакина о выходе в третий круг Олимпиады: Довольна своим матчем

26 июля 2021, 12:05
Фото: olympic.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу во втором матче Олимпиады в Токио, сообщает zakon.kz.

Спортсменка отметила, что довольна своим матчем.

Сегодня я играла очень неплохо. Вначале первого сета немного торопилась, принимала не самые верные решения. Но в целом, я довольна своим матчем. Сегодня погодные условия были немного получше, но все равно была влажность в воздухе. И даже были сложности, когда меняли мячи на новые, ощущения были другие. Поэтому можно сказать, что было непросто. Мне удалось хорошо подготовиться, так как у меня был где-то недельный перерыв после Уимблдона. И физически я чувствую себя хорошо. Буду готовиться к следующему матчу, - сказала Рыбакина в интервью Национальному олимпийскому комитету РК.

В сегодняшнем матче первой ракетке Казахстана удалось обыграть соперницу из Швеции.


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