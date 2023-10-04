Елена Рыбакина одержала победу в матче третьего круга турнира в Пекине

В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) казахстанка Елена Рыбакина выиграла у российской теннисистки Мирры Андреевой, сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу Рыбакиной.

Игра продлилась 1 час 51 минуту. Рыбакина в этой встрече десять раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Андреевой два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк пойнта.

В следующем раунде соревнований в Пекине Елена Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Арина Соболенко (Беларусь) – Ясмине Паолини (Италия).

Турнир в Китае продлится до 8 октября.