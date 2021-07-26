Разработан новый протокол лечения инсульта

По данным ВОЗ, инсульт в числе заболеваний, от которых люди умирают чаще всего. В Казахстане ежегодно регистрируют 40 тысяч случаев инсульта, а в структуре смертности болезни системы кровообращения - на первом месте. Но недавно европейские ученые обновили Рекомендации по лечению острого ишемического инсульта. По их мнению, новый протокол позволит медикам сократить летальность и инвалидизацию, передает zakon.kz.

Ишемический инсульт случается при сдавливании или закупоривании мозговых артерий. Он встречается более чем в 80% случаев. В большинстве своем инсульт приводит к инвалидности. Последствия и жизнь человека зависят от того, насколько быстро оказали медпомощь, от качества медикаментозного лечения и последующей реабилитации. Поэтому над совершенствованием протоколов лечения работают две ведущие европейские структуры в области неврологии.

В прошлом месяце Европейская Академия Неврологии и Европейская Федерация Нейрореабилитации представили новые клинические Руководства по фармподдержке пациента в процессе ранней реабилитации после острого ишемического инсульта.

В Казахстане существуют свои рекомендации по лечению, но наши врачи могут перенимать опыт докторов Европейского союза и внедрять более современные протоколы лечения, основанные на доказательной базе.

Руководство разработали методом анализа исследований по фармакологическому вмешательству в процесс реабилитации, проведенного вместе с нейрореабилитацией (специальные физупражнения). После анализа 17 969 уникальных записей в базе данных эффективными для ранней реабилитации после острого ишемического инсульта оказались два препарата - церебролизин (30 мл) и циталопрам (20 мг).



Врачи-ученые констатируют, что, следуя рекомендациям доказательной медицины, у докторов есть все шансы не только сохранить жизнь пациенту, но и восстановить утраченные функции организма.

Заболевание "острый ишемический инсульт" ежегодно диагностируют у 15 млн человек по всему миру, а 5,7 млн человек умирает в постинсультный период.

Оксана Скибан, Нур-Султан