Акмолинка продала младенца за 1 млн тенге бездетной паре

Акмолинка продала полуторамесячную дочь за 1 млн тенге бездетной паре, сообщает zakon.kz.

23 июля сотрудники управления криминальной полиции ДП Акмолинской области выявили факт купли-продажи ребенка. Оперативная информация о незаконной сделке поступила в областное управление криминальной полиции, сотрудники которого разыскали бездетную супружескую пару, взявшую в свою семью полуторамесячную девочку, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МВД РК.

Как выяснилось, сделка была осуществлена на территории Акмолинской области между супругами и матерью ребенка, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.

Полицейские установили, что мать продала дочь за 1 млн тенге. В настоящее время акмолинскими оперативниками проверяется причастность к совершению преступления работников одного из учреждений региона для детей от рождения до трех лет. МВД РК

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 135 УК РК “Торговля людьми”. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. МВД РК