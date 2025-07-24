#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
538.64
631.56
6.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
538.64
631.56
6.85
Общество

Из-за рекламы "быстрого заработка" акмолинка лишилась 6 млн тенге

Из-за рекламы &quot;быстрого заработка&quot; акмолинка лишилась 6 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 18:32 Фото: pixabay
Жительница Акмолинской области хотела легким способом заработать деньги, однако оказалась жертвой мошенничества, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что 22 июля 2025 года в полицию поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что хотела путем инвестирования заработать деньги, но осталась с долгом в размере 6 млн тенге.

"Ранее, просматривая видеоролики в социальной сети, женщина увидела рекламу "быстрого заработка" и оставила свой номер телефона. Ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником инвестиционной компании. Он убедил ее зарегистрироваться на онлайн-платформе Industrial-Trading. Где потерпевшая указала свои персональные данные, привязала банковские карты и оформила несколько кредитов на общую сумму более 6 млн тенге. И эти деньги по указанию мошенника она перевела на счета различных ИП. В итоге мужчина перестал выходить на связь, а женщина осталась с крупной кредитной задолженностью".ДП Акмолинской области

По данному факту начато досудебное расследование.

Полиция предупреждает:

  • не доверяйте обещаниям "легкого заработка" в интернете;
  • не сообщайте неизвестным лицам свои персональные данные, логины, пароли и данные банковских карт;
  • не оформляйте кредиты или переводы по чужим указаниям;
  • проверяйте любую инвестиционную платформу и консультируйтесь со специалистами, прежде чем переводить деньги.

Недавно Национальный банк Казахстана предупредил об участившихся случаях мошенничества, направленного против граждан старшего возраста, с использованием современных цифровых технологий и методов социальной инженерии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Больше 30 акмолинцев остались без недвижимости и денег из-за своей наивности
Общество
19:34, Сегодня
Больше 30 акмолинцев остались без недвижимости и денег из-за своей наивности
Ливни с грозами, град и сильная жара до +42°C накроют Казахстан
Общество
17:45, Сегодня
Ливни с грозами, град и сильная жара до +42°C накроют Казахстан
"ВИА Гра" отдыхает": яркий кавер на долгострой LRT взорвал Казнет
Общество
17:25, Сегодня
"ВИА Гра" отдыхает": яркий кавер на долгострой LRT взорвал Казнет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: